Главная

Забронировать номер
Интернет-магазин Философия LUCIANO Контакты Галерея и 3D-туры Правовая информация
VK

VK

TELEGRAM

TELEGRAM

Задать вопрос
Задать вопрос Найти номер
8 (843) 2000-900 8 (495) 5392-498 Забронировать номер
RU EN

Банкетный зал

Банкеты в будние дни -30%

Ваше идеальное торжество в LUCIANO

Акции от LUCIANO FITNESS

Специальные цены с 1 по 31 мая

-15% на косм. услуги

Специальное предложение весь май

Мастер-классы для детей

Приглашаем в детский клуб ADRIANA

СКИДКА 15% на товары бренда DAVINES

Весь май

Скидка 10% от мед. центра Luciano

На все оздоровительные программы

Новое измерение красоты и здоровья

Задать вопрос
Задать вопрос Найти номер
MDN

ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ


Философия LUCIANO
MDN

ОТЕЛЬ

LUCIANO сложно назвать просто отелем. Это целый комплекс взаимосвязанных между собой услуг
Подробнее
MDN

Рестораны
и Бары

Ценителей высокой кухни порадуют рестораны комплекса, где можно отведать настоящие произведения гастрономического искусства и провести незабываемый вечер

Все рестораны и бары
MDN

SPA

Место, где соединились воедино многовековые традиции и последние достижения современных технологий, где сошлись Восток и Запад. Традиции многих культур и поколений в сочетании с современными разработками, открывают безграничные возможности для совершенствования тела и духа

Подробнее
MDN

Оздорови­тельные программы

Уже более десяти лет все самые передовые технологии оздоровительной медицины, которые появляются в мире, сразу же внедряются в ежедневную практику специалистов LUCIANO

Забронировать
Ваша заявка успешно отправлена, спасибо за обращение!
Ваша заявка не отправлена, попробуйте повторить
Мы используем cookie на нашем сайте
Извините, ваш браузер не поддерживается