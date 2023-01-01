Новое измерение красоты и здоровья
ОТЕЛЬ
Рестораны
и Бары
Ценителей высокой кухни порадуют рестораны комплекса, где можно отведать настоящие произведения гастрономического искусства и провести незабываемый вечер
SPA
Место, где соединились воедино многовековые традиции и последние достижения современных технологий, где сошлись Восток и Запад. Традиции многих культур и поколений в сочетании с современными разработками, открывают безграничные возможности для совершенствования тела и духа
Оздоровительные программы
Уже более десяти лет все самые передовые технологии оздоровительной медицины, которые появляются в мире, сразу же внедряются в ежедневную практику специалистов LUCIANO