Спа-процедуры для тела в салоне красоты LUCIANO специально разработаны для тех, кто привык к самому лучшему. Пространство салона, где продумана каждая деталь, дышит гармонией и спокойствием, а все без исключения процедуры проводятся высококвалифицированными специалистами.
Спа-массажи и спа-уходы в их исполнении – это настоящее искусство расслабления, дарящее необыкновенное блаженство в каждой минуте.
К Вашим услугам
Тайский
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Тайский уход по телу60 мин.4 600 ₽
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Тайский уход по телу90 мин.6 300 ₽
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Тайский уход по телу120 мин.6 800 ₽
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Тайский уход за стопами30 мин.2 600 ₽
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Тайский уход за стопами60 мин.4 600 ₽
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Тайский стоун-уход90 мин.6 300 ₽
Аюрведа
Уникальный аюрведический массаж, основанный на древних знаниях, создан для абсолютного расслабления – как физического, так и духовного. Он выводит токсины, снимает стресс и напряжение, полностью устраняет усталость, улучшает состояние кожи и укрепляет мышцы.
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Аюрведический масляный уход Широдхара // 30 мин.Классическая и очень древняя процедура Аюрведы - поток теплого масляного состава непрерывной струйкой льется на лоб, омывая область «третьего глаза». Позволяет очистить разум и полностью расслабиться.7 200 ₽
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Аюрведический масляный уход Абхъянга // 60 мин.Обильное промасливание всего тела от головы до стоп. Глубокая и естественная гармонизация тела с применением аюрведических массажных техник.6 500 ₽
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Аюрведический уход по лицу Камала // 30 мин.Воздействие на биологически активные точки лица с помощью приятных аюрведических спа-техник.3 300 ₽
Тонизирующие
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Общеукрепляющий уход по телу30 мин.2 600 ₽
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Общеукрепляющий уход по телу60 мин.5 200 ₽
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Общеукрепляющий уход по телу90 мин.6 500 ₽
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Общеукрепляющий уход за стопами30 мин.2 600 ₽
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Общеукрепляющий уход за стопами60 мин.4 600 ₽
Расслабляющие
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Аромауход по телу30 мин.3 300 ₽
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Аромауход по телу60 мин.5 200 ₽
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Аромауход по телу90 мин.6 500 ₽
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Расслабляющий уход по телу травяными мешочками60 мин.4 600 ₽
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Расслабляющий уход по телу травяными мешочками90 мин.5 900 ₽
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Стоунтерапия90 мин.5 500 ₽
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Расслабляющий уход головы30 мин.2 500 ₽
Дополнительные услуги
Стоимость услуг
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Работа мастера вне графика800 ₽
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Выезд SPA-мастера в пределах города3 300 ₽
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Выезд SPA-мастера за пределы города6 500 ₽
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