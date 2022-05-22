Спа-процедуры для тела в салоне красоты LUCIANO специально разработаны для тех, кто привык к самому лучшему. Пространство салона, где продумана каждая деталь, дышит гармонией и спокойствием, а все без исключения процедуры проводятся высококвалифицированными специалистами.



Спа-массажи и спа-уходы в их исполнении – это настоящее искусство расслабления, дарящее необыкновенное блаженство в каждой минуте.