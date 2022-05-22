SPA-процедуры

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SPA-ПРОцедуры

единственный в Татарстане центр подобного класса и формата

SPA Программы
SPA процедуры
Банные комплексы

Спа-процедуры для тела в салоне красоты LUCIANO специально разработаны для тех, кто привык к самому лучшему. Пространство салона, где продумана каждая деталь, дышит гармонией и спокойствием, а все без исключения процедуры проводятся высококвалифицированными специалистами.

Спа-массажи и спа-уходы в их исполнении – это настоящее искусство расслабления, дарящее необыкновенное блаженство в каждой минуте.

К Вашим услугам

Тайский СПА
Аюрведа
Тонизирующие
Расслабляющие
Дополнительные
услуги
Тайский

Тайский

  • Тайский уход по телу
    60 мин.
    4 600 ₽
  • Тайский уход по телу
    90 мин.
    6 300 ₽
  • Тайский уход по телу
    120 мин.
    6 800 ₽
  • Тайский уход за стопами
    30 мин.
    2 600 ₽
  • Тайский уход за стопами
    60 мин.
    4 600 ₽
  • Тайский стоун-уход
    90 мин.
    6 300 ₽
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Аюрведа

Аюрведа

Уникальный аюрведический массаж, основанный на древних знаниях, создан для абсолютного расслабления – как физического, так и духовного. Он выводит токсины, снимает стресс и напряжение, полностью устраняет усталость, улучшает состояние кожи и укрепляет мышцы.
  • Аюрведический масляный уход Широдхара // 30 мин.
    Классическая и очень древняя процедура Аюрведы - поток теплого масляного состава непрерывной струйкой льется на лоб, омывая область «третьего глаза». Позволяет очистить разум и полностью расслабиться.
    7 200 ₽
  • Аюрведический масляный уход Абхъянга // 60 мин.
    Обильное промасливание всего тела от головы до стоп. Глубокая и естественная гармонизация тела с применением аюрведических массажных техник.
    6 500 ₽
  • Аюрведический уход по лицу Камала // 30 мин.
    Воздействие на биологически активные точки лица с помощью приятных аюрведических спа-техник.
    3 300 ₽
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Тонизи­­­рующие

Тонизи­­­рующие

  • Общеукрепляющий уход по телу
    30 мин.
    2 600 ₽
  • Общеукрепляющий уход по телу
    60 мин.
    5 200 ₽
  • Общеукрепляющий уход по телу
    90 мин.
    6 500 ₽
  • Общеукрепляющий уход за  стопами
    30 мин.
    2 600 ₽
  • Общеукрепляющий уход за  стопами
    60 мин.
    4 600 ₽
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Расслабля­ющие

Расслабля­ющие

  • Аромауход по телу
    30 мин.
    3 300 ₽
  • Аромауход по телу
    60 мин.
    5 200 ₽
  • Аромауход по телу
    90 мин.
    6 500 ₽
  • Расслабляющий уход по телу травяными мешочками
    60 мин.
    4 600 ₽
  • Расслабляющий уход по телу травяными мешочками
    90 мин.
    5 900 ₽
  • Стоунтерапия
    90 мин.
    5 500 ₽
  • Расслабляющий уход головы
    30 мин.
    2 500 ₽
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Дополнитель­­ные услуги

Дополнитель­­ные услуги

Стоимость услуг

  • Работа мастера вне графика
    800 ₽
  • Выезд SPA-мастера в пределах города
    3 300 ₽
  • Выезд SPA-мастера за пределы города
    6 500 ₽
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